Stage vacances de printemps Quai de la Réunion Le Havre

Stage vacances de printemps Quai de la Réunion Le Havre lundi 13 avril 2026.

Stage vacances de printemps

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 11:15:00
fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20

Les vacances de printemps approchent !

Nos stages de natation sont l’occasion parfaite pour que vos enfants prennent confiance et deviennent de vrais petits nageurs !

2 groupes proposés
– Initiation
– Confirmé

Inscriptions et paiement à l’accueil des Bains Des Docks !   .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55  contact@les-bains-des-docks.com

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English : Stage vacances de printemps

L’événement Stage vacances de printemps Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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