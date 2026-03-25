Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément mardi 14 avril 2026.
Stage vacances découverte de la magie
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Ludovic Moutard, magicien passionné et pédagogue, anime cet atelier invitant les enfants à plonger dans l’univers fascinant de la magie. Au programme apprentissage de tours simples, expression scénique, confiance en soi et mini-spectacle final ! Un moment ludique et créatif pour révéler le magicien qui sommeille en chacun.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire
Avec Ludovic MOUTARD. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances découverte de la magie
L’événement Stage vacances découverte de la magie Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
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