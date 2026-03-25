Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances découverte de la magie

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Ludovic Moutard, magicien passionné et pédagogue, anime cet atelier invitant les enfants à plonger dans l’univers fascinant de la magie. Au programme apprentissage de tours simples, expression scénique, confiance en soi et mini-spectacle final ! Un moment ludique et créatif pour révéler le magicien qui sommeille en chacun.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Inscription obligatoire

Avec Ludovic MOUTARD. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances découverte de la magie

L’événement Stage vacances découverte de la magie Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais