Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances découverte de la magie MJC La Fabrique Saint-Clément mardi 14 avril 2026.

Stage vacances découverte de la magie

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :
2026-04-14

Ludovic Moutard, magicien passionné et pédagogue, anime cet atelier invitant les enfants à plonger dans l’univers fascinant de la magie. Au programme apprentissage de tours simples, expression scénique, confiance en soi et mini-spectacle final ! Un moment ludique et créatif pour révéler le magicien qui sommeille en chacun.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire
Avec Ludovic MOUTARD.   .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00  contact@mjclafabrique89.fr

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L’événement Stage vacances découverte de la magie Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais

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