Stage vacances d’hiver – Atelier créatif (Arts plastiques) 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre

Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages d’ateliers créatifs et arts plastiques ! Initiez vos enfants aux arts plastiques pendant les vacances d’hiver.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages d’atelier créatif et arts plastiques pendant les vacances d’hiver !

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h30 à 16h30

payant

13,5 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T15:30:00+02:00_2026-03-02T16:30:00+02:00;2026-03-03T15:30:00+02:00_2026-03-03T16:30:00+02:00;2026-03-04T15:30:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-03-05T15:30:00+02:00_2026-03-05T16:30:00+02:00;2026-03-06T15:30:00+02:00_2026-03-06T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



