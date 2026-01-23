Stage vacances d’hiver – Atelier d’écriture adultes avec Mange tes mots au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Stage vacances d’hiver – Atelier d’écriture adultes avec Mange tes mots au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 23 février 2026.
Le centre Paris Anim’ Wangari et l’association mange tes mots vous accueillent pour un stage d’écriture ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire en poésie pendant les vacances d’hiver !
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un atelier d’écriture pendant les vacances d’hiver !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h30 à 20h00
payant
20,25 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.
Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T19:30:00+01:00
fin : 2026-02-27T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T18:30:00+02:00_2026-02-23T20:00:00+02:00;2026-02-24T18:30:00+02:00_2026-02-24T20:00:00+02:00;2026-02-25T18:30:00+02:00_2026-02-25T20:00:00+02:00;2026-02-26T18:30:00+02:00_2026-02-26T20:00:00+02:00;2026-02-27T18:30:00+02:00_2026-02-27T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire