Stage vacances d’hiver – Baby cirque 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre

Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de baby cirque ! Initiez vos enfants à la pratique circassienne pendant les vacances d’hiver.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de Baby cirque pendant les vacances d’hiver !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h15 à 11h15

payant

13,5 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:15:00+01:00

fin : 2026-02-27T12:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:15:00+02:00_2026-02-23T11:15:00+02:00;2026-02-24T10:15:00+02:00_2026-02-24T11:15:00+02:00;2026-02-25T10:15:00+02:00_2026-02-25T11:15:00+02:00;2026-02-26T10:15:00+02:00_2026-02-26T11:15:00+02:00;2026-02-27T10:15:00+02:00_2026-02-27T11:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire

