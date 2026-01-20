Stage vacances d’hiver Quai de la Réunion Le Havre

Stage vacances d’hiver

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 11:15:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23

Les vacances de février approchent !

Nos stages de natation sont l’occasion parfaite pour que vos enfants prennent confiance et deviennent de vrais petits nageurs !

2 groupes proposés

– Initiation

– Confirmé

Inscriptions et paiement à l’accueil des Bains Des Docks ! .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

