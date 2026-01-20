Stage vacances d’hiver Quai de la Réunion Le Havre
Stage vacances d’hiver Quai de la Réunion Le Havre lundi 16 février 2026.
Stage vacances d’hiver
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 11:15:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
Les vacances de février approchent !
Nos stages de natation sont l’occasion parfaite pour que vos enfants prennent confiance et deviennent de vrais petits nageurs !
2 groupes proposés
– Initiation
– Confirmé
Inscriptions et paiement à l’accueil des Bains Des Docks ! .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vacances d’hiver
L’événement Stage vacances d’hiver Le Havre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie