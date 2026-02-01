Stage vacances d’hiver Natura l’arc NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
Stage vacances d’hiver Natura l’arc NEUILLY SUR EURE Longny les Villages mercredi 25 février 2026.
Stage vacances d’hiver Natura l’arc
NEUILLY SUR EURE 25 La Rangée Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 13:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27
Natura l’Arc vous propose des stages pour découvrir le tir à l’arc et leur parcours 2D.
Initiation spéciale débutants, Matériel fourni, Encadrement par un animateur diplômé.
8 places maximum.
Paiement par espèces, chèque, chèque vacances et CB sans contact < 50€. . NEUILLY SUR EURE 25 La Rangée Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 81 10 06 20 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vacances d’hiver Natura l’arc
L’événement Stage vacances d’hiver Natura l’arc Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Touisme des Hauts du Perche