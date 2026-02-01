Stage vacances d’hiver Natura l’arc NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Stage vacances d’hiver Natura l’arc

NEUILLY SUR EURE 25 La Rangée Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 13:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Natura l’Arc vous propose des stages pour découvrir le tir à l’arc et leur parcours 2D.

Initiation spéciale débutants, Matériel fourni, Encadrement par un animateur diplômé.

8 places maximum.

Paiement par espèces, chèque, chèque vacances et CB sans contact < 50€.

