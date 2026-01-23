Stage vacances d’hiver – Percussion sur objets du quotidien 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Le centre
Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de Percussion sur objets du quotidien ! Initiez vos enfants à la percussion pendant les vacances d’hiver.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 16h30
payant
13,5 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
