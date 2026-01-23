Stage Vacances d’hiver – Percussion sur objets du quotidien 6-10 ans au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Stage Vacances d’hiver – Percussion sur objets du quotidien 6-10 ans au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 23 février 2026.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de percussion sur objets du quotidien ! Initiez vos enfants à la pratique de la percussion pendant les vacances d’hiver.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 15h30
payant
20,25 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
