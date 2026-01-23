Stage vacances d’hiver – Sangles aériennes et cordes adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de cirque aérien ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire aux sangles aériennes et à la corde pendant les vacances d’hiver !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de sangles aériennes et de corde pendant les vacances d’hiver !

Du mercredi 04 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 20h00

payant

16,20 euros pour toute la

durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient

familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T18:00:00+02:00_2026-03-04T20:00:00+02:00;2026-03-05T18:00:00+02:00_2026-03-05T20:00:00+02:00;2026-03-06T18:00:00+02:00_2026-03-06T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire

