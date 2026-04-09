Stage vacances enfants 6-11 ans — Expérimentation végétale avec Alexandra Serrano Maison Européenne de la Photographie Paris

Les enfants seront accompagné·es dans la réalisation d’installations inspirées du Land Art, la création de natures mortes, la découverte de la macrophotographie et l’expérimentation de la phytographie — une technique alternative qui permet aux plantes de se révéler photographiquement.

Organisé comme un parcours expérimental, ce stage accompagnera les enfants dans plusieurs étapes : la collecte, la prise de vue et le travail en laboratoire. Ils et elles découvriront ainsi différentes manières de composer des images et de révéler la richesse et la diversité des formes végétales.

Cette immersion sensible et ludique, depuis la plante dans son milieu naturel jusqu’à l’image abstraite, offrira une initiation originale et créative aux multiples façons de créer avec et à partir du vivant.

À cette occasion, Alexandra Serrano présentera également certains de ses projets, partageant son expérience du vivant comme espace d’expérimentation.

Le stage avec l’artiste photographe Alexandra Serrano propose aux enfants de 6 à 11 ans d’explorer l’univers fascinant du monde végétal, comme matière, sujet et procédé de création photographique.

Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

mercredi

de 13h00 à 16h00

lundi, mardi

de 10h00 à 16h00

payant

114 euros.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T16:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00;2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-enfants-6-11-ans-experimentation-vegetale-avec-alexandra-serrano/ +33144787500 info@mep-fr.org



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