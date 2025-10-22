Stage vacances enfants 6-11 ans – Flipbook avec Marie Mons Maison Européenne de la Photographie Paris

Stage vacances enfants 6-11 ans – Flipbook avec Marie Mons Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 22 octobre 2025.

Jouet optique du pré-cinéma, entre image fixe et image animée, le flip book est un vrai “cinéma de pouce” ! Ce stage invite les enfants à découvrir et à créer ce petit livret constitué d’une suite d’images destinée à être feuilletée pour donner une impression de mouvement.

Les enfants imagineront de courtes séquences narratives en constituant des story-boards. Tour à tour modèle et photographe, ils et elles réaliseront des prises de vues image par image de leurs mises en scène. De ce corpus d’images montées, chacun·e éditera son propre flip book.

À l’occasion de ce stage, Marie Mons fera découvrir plusieurs flip books aux enfants et leur présentera quelques projets photographiques qu’elle a menés.

Marie Mons

Marie Mons est une artiste pratiquant les arts visuels avec comme médium principal la photographie. À la croisée des chemins, paysages géographiques et contrées personnelles viennent résonner dans son travail pluridisciplinaire. De l’exil insulaire de l’Islande à la Martinique, Marie Mons nous amène à interroger nos identités. En poursuivant ses résidences en France et à l’étranger, Marie Mons explore son univers intérieur mais aussi le monde qui l’entoure et invente un langage onirique pour nous le raconter.

Du 22 au 24 octobre 2025, le stage avec l’artiste photographe Marie Mons propose aux enfants de 6 à 11 ans d’explorer la magie du flip book et d’apprendre à créer leurs propres petits livres animés.

Du mercredi 22 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

vendredi

de 13h00 à 16h00

mercredi, jeudi

de 10h00 à 16h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-enfants-6-11-ans-flipbook-avec-marie-mons/ +33144787500 info@mep-fr.org