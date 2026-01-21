Stage vacances Escalade Bêta bloc Pau
Stage vacances Escalade Bêta bloc Pau mardi 10 février 2026.
Stage vacances Escalade
Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 55 EUR
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-13
Nos stages s’organisent dès maintenant!!
du mardi au vendredi,
de 9h à 17h (activités sportives de 10h à 16h)
Jeux, escalade de bloc, escalade encordée, slackline, trampoline park le jeudi matin…
0764242340 pour réserver ou info@beta-bloc.com .
Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 24 23 40 info@beta-bloc.com
English : Stage vacances Escalade
