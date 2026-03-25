Stage vacances eutonie MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances eutonie

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:45:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-13 2026-04-14

Et si notre corps savait déjà comment se soulager, pensons d’abord à l’écouter. Beaucoup de douleurs viennent d’un déséquilibre du tonus. Vous apprendrez à relâcher les tensions inutiles pour vivre, bouger avec plus d’aisance. Une approche accessible à tous.

Inscription obligatoire

Avec Alain COSSON. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances eutonie

L’événement Stage vacances eutonie Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais