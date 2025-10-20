Stage vacances handball et multisports N°1 Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif réduit

la semaine (5 jours)

2025-10-20 08:00:00

2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Le Handball Club Valréas (HBCV) organise 2 stages vacances lors des vacances d’automne. Repas, goûters et activités inclus ! Ouverts à tous les jeunes, licenciés ou non licenciés, filles et garçons, ces stages sont l’occasion idéale pour s’amuser !

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Handball Club Valréas (HBCV) is organizing 2 vacation camps during the autumn vacations. Meals, snacks and activities included!… Open to all youngsters, licensed or not, girls and boys, these camps are the ideal opportunity to have fun!

German :

Der Handball Club Valréas (HBCV) organisiert in den Herbstferien zwei Feriencamps. Diese Camps stehen allen Jugendlichen offen, egal ob mit oder ohne Lizenz, Mädchen oder Jungen, und sind die ideale Gelegenheit, um Spaß zu haben!

Italiano :

L’Handball Club Valréas (HBCV) organizza 2 campi di vacanza durante le vacanze autunnali. Pasti, merende e attività incluse… Aperti a tutti i giovani, con o senza licenza, ragazze e ragazzi, questi corsi sono l’occasione perfetta per divertirsi!

Espanol :

El Handball Club Valréas (HBCV) organiza 2 colonias de vacaciones durante las vacaciones de otoño. Comidas, meriendas y actividades incluidas… Abiertos a todos los jóvenes, con o sin licencia, chicas y chicos, ¡estos cursillos son la ocasión perfecta para divertirse!

