Stage vacances handball et multisports Printemps 2026 Complexe du Vignarès Valréas

Stage vacances handball et multisports Printemps 2026

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 08:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Tu veux bouger, t’amuser et tester plein d’activités? Ce stage est fait pour toi! Tous les matins: Handball (progression, jeux et entraînement). Les après-midis: piscine, laser tag, chasse aux trésors, sports américains, multisports, etc…

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Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Want to get moving, have fun and try out lots of activities? This course is for you! Every morning: Handball (progression, games and training). Afternoons: swimming pool, laser tag, treasure hunt, American sports, multisports, etc…

L’événement Stage vacances handball et multisports Printemps 2026 Valréas a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes