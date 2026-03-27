Stage vacances handball et multisports Printemps 2026 Complexe du Vignarès Valréas
Stage vacances handball et multisports Printemps 2026 Complexe du Vignarès Valréas lundi 13 avril 2026.
Stage vacances handball et multisports Printemps 2026
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Tarif : 90 – 90 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 08:30:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Tu veux bouger, t’amuser et tester plein d’activités? Ce stage est fait pour toi! Tous les matins: Handball (progression, jeux et entraînement). Les après-midis: piscine, laser tag, chasse aux trésors, sports américains, multisports, etc…
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Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Want to get moving, have fun and try out lots of activities? This course is for you! Every morning: Handball (progression, games and training). Afternoons: swimming pool, laser tag, treasure hunt, American sports, multisports, etc…
L’événement Stage vacances handball et multisports Printemps 2026 Valréas a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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