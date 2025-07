Stage vacances handball et multisports Complexe du Vignarès Valréas

Stage vacances handball et multisports Complexe du Vignarès Valréas lundi 7 juillet 2025.

Stage vacances handball et multisports

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : 95 – 95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-07 08:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Ouvert aux licencié(e)s et non licencié(s) né(e)s entre 2008 et 2018. Au programme: handball, olympiades, chasses aux trésors, accrobranche, jeux d’eau, etc… Repas inclus et goûter offert par le club. Inscription à la journée possible.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Open to licensees and non-licensees born between 2008 and 2018. On the program: handball, olympiads, treasure hunts, accrobranche, water games, etc… Meal included and snack offered by the club. Daily registration possible.

German :

Offen für Lizenzierte und Nicht-Lizenzierte, die zwischen 2008 und 2018 geboren wurden. Auf dem Programm: Handball, Olympiaden, Schatzsuche, Baumklettern, Wasserspiele, etc. Mahlzeiten und Snacks werden vom Club angeboten. Anmeldung für den ganzen Tag möglich.

Italiano :

Aperto ai titolari di licenza e ai non titolari di licenza nati tra il 2008 e il 2018. In programma: pallamano, olimpiadi, caccia al tesoro, arrampicata sugli alberi, giochi d’acqua, ecc. Pasto incluso e merenda fornita dal club. Possibilità di iscrizione giornaliera.

Espanol :

Abierto a titulares y no titulares de licencia nacidos entre 2008 y 2018. En el programa: balonmano, olimpiadas, búsqueda del tesoro, escalada de árboles, juegos acuáticos, etc. Comida incluida y merienda a cargo del club. Posibilidad de inscripción diaria.

L’événement Stage vacances handball et multisports Valréas a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes