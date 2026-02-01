Stage vacances handball et multisports Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Stage vacances handball et multisports
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : 95 – 95 – EUR
Début : 2026-02-16 08:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-16
Envie de passer des vacances au top avec tes copains ? Viens t’amuser pendant le stage handball et multisports ! Jeux, sports, olympiades, château gonflable, etc… Une semaine pour bouger et s’éclater ! Ouvert aux filles et garçons nés entre 2009 et 2019.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
Want to spend a great vacation with your friends? Come and have fun at the handball and multisports camp! Games, sports, Olympics, bouncy castles and more? A week to get moving and have fun! Open to boys and girls born between 2009 and 2019.
