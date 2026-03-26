Stage vacances hatha yoga et bain sonore MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances hatha yoga et bain sonore

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

De 17h à 18h bain sonore et chant

De 18h15 à 19h15 Hatha Yoga

Inscription obligatoire

Avec Alice KEMPCKE. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances hatha yoga et bain sonore

L’événement Stage vacances hatha yoga et bain sonore Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais