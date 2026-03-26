Stage vacances hatha yoga et bain sonore MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances hatha yoga et bain sonore MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 15 avril 2026.
Stage vacances hatha yoga et bain sonore
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
De 17h à 18h bain sonore et chant
De 18h15 à 19h15 Hatha Yoga
Inscription obligatoire
Avec Alice KEMPCKE. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances hatha yoga et bain sonore
L’événement Stage vacances hatha yoga et bain sonore Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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