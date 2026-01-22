Stage vacances hiver Ateliers artistiques La Baule-Escoublac
Stage vacances hiver Ateliers artistiques
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-18
2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06
Venez découvrir le collage intuitif mais également le peinture, le dessin et le modelage grace à des stages dédiés à ces arts tout au long des vacances d’hiver.
Adultes, ados, enfants, à partir de 5 ans
Plus d’infos sur www.myatelier44.com
Sur réservation .
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com
