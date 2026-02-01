Stage vacances « Linogravure » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
L’atelier, tu exploreras toutes les étapes : du dessin à la gravure de l’encrage à l’impression.
Pas besoin d’être un pro du crayon, des modèles seront là pour t’inspirer .
Venez découvrir la magie de la linogravure ! Inspirée
de la gravure sur bois, cette technique consiste à graver plaque de linoléum en retirant les parties qui resteront blanches, puis à encrer les zones en relief pour imprimer le dessin, comme un grand tampon sur papier ou textile.
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
payant
-26 ans 2,70€
+26 ans selon QF
Inscription unuquement sur place
Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-linogravure +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org
