L’atelier, tu exploreras toutes les étapes : du dessin à la gravure de l’encrage à l’impression.

Pas besoin d’être un pro du crayon, des modèles seront là pour t’inspirer .

Venez découvrir la magie de la linogravure ! Inspirée

de la gravure sur bois, cette technique consiste à graver plaque de linoléum en retirant les parties qui resteront blanches, puis à encrer les zones en relief pour imprimer le dessin, comme un grand tampon sur papier ou textile.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

Inscription unuquement sur place

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-linogravure +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



