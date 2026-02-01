Apprendre à enregistrer comme un pro Diffuser ton podcast sur toutes les plateformes sur la chaîne WISHING LI.

Trouve ton concept et affirmer ton style Construire une émission de A à Z Faire des interviews en format webradio et vidéo pour les réseaux sociaux.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

payant

-26 ANS 2,70€

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T13:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T13:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T13:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T13:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-media-podcast +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

