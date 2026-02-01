Au cours du stage, sélectionnez vos fragments colorés, assemblez les formes pour créer un motif, collez et mettez en place la composition, puis participez à la réalisation d’une fresque commune avant de repartir avec votre propre tableau.

Avec des morceaux de couleur, composez une image ou un motif en mosaïque. Chaque pièce est unique et se transforme en objet décoratif à garder, et l’ensemble contribue aussi à une fresque collective.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

début : 2026-03-02T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-mosaique +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



