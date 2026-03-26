Stage vacances percussions corporelles parents/enfants MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances percussions corporelles parents/enfants MJC La Fabrique Saint-Clément mercredi 15 avril 2026.
Stage vacances percussions corporelles parents/enfants
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:15:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Les percussions corporelles sont un forme d’expression musicale qui utilise le corps comme instrument, permettant de créer des rythmes et des sons sans matériel. Cette pratique permet de découvrir la richesse somore de son propre corps tout en développant le sens du rythme et de la coordination.
Parents-enfants (de 4 à 8 ans)
Inscription obligatoire
Avec Céline QUOY. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances percussions corporelles parents/enfants
L’événement Stage vacances percussions corporelles parents/enfants Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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