Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément mardi 14 avril 2026.
Stage vacances promenade olfactive
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16
Marche avec pauses relaxantes olfactives pour 2 heures de détente.
Mardi 14 avril à 14h30 pour les familles (prévoir un goûter tiré du sac)
Jeudi 16 avril à 15h pour les adultes
Inscription obligatoire
Avec Cathy QUEGNIAUX. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances promenade olfactive
L’événement Stage vacances promenade olfactive Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais
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