Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément mardi 14 avril 2026.

Stage vacances promenade olfactive

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16

Marche avec pauses relaxantes olfactives pour 2 heures de détente.
Mardi 14 avril à 14h30 pour les familles (prévoir un goûter tiré du sac)
Jeudi 16 avril à 15h pour les adultes
Inscription obligatoire
Avec Cathy QUEGNIAUX.   .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00  contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances promenade olfactive

L’événement Stage vacances promenade olfactive Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais

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