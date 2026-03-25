Stage vacances promenade olfactive MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances promenade olfactive

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16

Marche avec pauses relaxantes olfactives pour 2 heures de détente.

Mardi 14 avril à 14h30 pour les familles (prévoir un goûter tiré du sac)

Jeudi 16 avril à 15h pour les adultes

Inscription obligatoire

Avec Cathy QUEGNIAUX. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances promenade olfactive

L’événement Stage vacances promenade olfactive Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sens et Sénonais