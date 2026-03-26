Stage vacances Qi Gong MJC La Fabrique Saint-Clément

Stage vacances Qi Gong

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Stoppez les ruminations en améliorant votre digestion et la souplesse de votre corps.

Inscription obligatoire

Avec Ramona SOPONAR. .

MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances Qi Gong

L’événement Stage vacances Qi Gong Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais