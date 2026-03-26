Stage vacances Qi Gong MJC La Fabrique Saint-Clément
Stage vacances Qi Gong MJC La Fabrique Saint-Clément samedi 18 avril 2026.
Stage vacances Qi Gong
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Stoppez les ruminations en améliorant votre digestion et la souplesse de votre corps.
Inscription obligatoire
Avec Ramona SOPONAR. .
MJC La Fabrique 8 Rue Jean Mermoz Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vacances Qi Gong
L’événement Stage vacances Qi Gong Saint-Clément a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Saint-Clément (Yonne)
- Stage vacances eutonie MJC La Fabrique Saint-Clément 11 avril 2026
- Stage vacances percussions corporelles parents/enfants MJC La Fabrique Saint-Clément 15 avril 2026
- Stage vacances danses latines MJC La Fabrique Saint-Clément 15 avril 2026
- Boucle du Coindre Saint-Clément Allier 1 mai 2026
- Route de la faïence en Lorraine Saint-Clément Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026