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Stage vacances scolaire « Accompagnement scolaire Collége » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaire « Accompagnement scolaire Collége » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaire « Accompagnement scolaire Collége » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers

Adresse : 1 rue Gouthière

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>+ 26 ans 2€70/ heure</p><p>+26 ans selon QF</p>

Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !

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Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h30
payant

+ 26 ans 2€70/ heure

+26 ans selon QF

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière  75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/


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