Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !

Besoin d’un coup de pouce pour les devoirs de vacances ?

Rejoins le stage d’accompagnement scolaire, un accompagnement en petit groupe pour t’aider à avancer dans toutes les matières, avec un soutien renforcé en mathématiques grâce à Omar.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

inscriptions uniquement sur place

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-accompagnement-scolaire-college +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



