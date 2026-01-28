Stage vacances scolaires « Accompagnement scolaire » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !
Besoin d’un coup de pouce pour les devoirs de vacances ?
Rejoins le stage d’accompagnement scolaire, un accompagnement en petit groupe pour t’aider à avancer dans toutes les matières, avec un soutien renforcé en mathématiques grâce à Omar.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h30
payant
-26 ans 2,70€
+26 ans selon QF
inscriptions uniquement sur place
Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-accompagnement-scolaire-college +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org
