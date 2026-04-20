Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !

Besoin d’un coup de pouce pour les devoirs de vacances ?

Rejoins le stage d’accompagnement scolaire Lycée, un accompagnement en petit groupe pour t’aider à avancer dans toutes les matières, avec un soutien renforcé en mathématiques grâce à Omar.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h30 à 13h00

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T11:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T11:30:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T11:30:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

