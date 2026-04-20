Stage vacances scolaires « Accompagnement scolaire Lycée » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires « Accompagnement scolaire Lycée » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 avril 2026.
Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !
Besoin d’un coup de pouce pour les devoirs de vacances ?
Rejoins le stage d’accompagnement scolaire Lycée, un accompagnement en petit groupe pour t’aider à avancer dans toutes les matières, avec un soutien renforcé en mathématiques grâce à Omar.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h30 à 13h00
payant
– 26 ans 2€70/heure
+ 26 ans selon QF
Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T14:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T11:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T11:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T11:30:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T11:30:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org
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