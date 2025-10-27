Stage vacances scolaires Arts du cirque Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires Arts du cirque Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

L’expression corporelle, Un atelier ludique pour bouger, s’amuser et découvrir la magie du cirque !

Cet atelier met en jeu la coordination physique, la relation à l’autre et à l’objet la confiance en soi, en ses partenaires, l’esprit de coopération et du dépassement de soi.

Viens t’amuser comme un vrai petit artiste de cirque ! Au programme : acrobaties, jonglage avec balles et cerceaux, et jeux d’équilibre sur objets rigolos comme le rolla bolla ou le pédalgo.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T12:30:00+01:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-arts-du-cirque +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers