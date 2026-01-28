L’atelier arts du cirque propose aux enfants de découvrir l’univers du cirque à travers des activités ludiques et créatives. Ils explorent différentes disciplines tout en s’amusant, dans un cadre sécurisé et bienveillant.

L’expression corporelle,des acrobaties (roulade, équilibre, roue, porté simple), du jonglage-manipulation d’objets (tissus, balles, cerceaux, anneaux), l’équilibresur l’objet (rollabolla, pédalgo).

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h30 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

-26 ans 2,70€/heure

+26 ans selon QF

inscriptions uniquement sur place

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T11:30:00+02:00;2026-02-23T11:30:00+02:00_2026-02-23T13:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T11:30:00+02:00;2026-02-24T11:30:00+02:00_2026-02-24T13:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T11:30:00+02:00;2026-02-25T11:30:00+02:00_2026-02-25T13:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T11:30:00+02:00;2026-02-26T11:30:00+02:00_2026-02-26T13:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:30:00+02:00;2026-02-27T11:30:00+02:00_2026-02-27T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-arts-du-cirque +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

