Viens t’amuser comme un vrai petit artiste de cirque ! Au programme : acrobaties, jonglage avec balles et cerceaux, et jeux d’équilibre sur objets rigolos comme le rolla bolla ou le pédalo.

Un atelier ludique pour bouger, s’amuser et découvrir la magie du cirque !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h30 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 11h30

payant

– 26 ans 2€/70 par heure

+ 26 ans selon QF

Public tout-petits et enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T11:30:00+02:00;2026-04-20T11:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00;2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T11:30:00+02:00;2026-04-22T11:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T11:30:00+02:00;2026-04-23T11:30:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00;2026-04-24T11:30:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



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