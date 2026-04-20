Stage vacances scolaires » Arts du cirque » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires » Arts du cirque » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 avril 2026.
Viens t’amuser comme un vrai petit artiste de cirque ! Au programme : acrobaties, jonglage avec balles et cerceaux, et jeux d’équilibre sur objets rigolos comme le rolla bolla ou le pédalo.
Un atelier ludique pour bouger, s’amuser et découvrir la magie du cirque !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h30 à 13h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 11h30
payant
– 26 ans 2€/70 par heure
+ 26 ans selon QF
Public tout-petits et enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T11:30:00+02:00;2026-04-20T11:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00;2026-04-21T11:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T11:30:00+02:00;2026-04-22T11:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T11:30:00+02:00;2026-04-23T11:30:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00;2026-04-24T11:30:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org
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