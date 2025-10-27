Stage vacances scolaires BD Mangas Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires BD Mangas Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

Un atelier créatif pour s’amuser, progresser et pourquoi pas, débuter ton parcours de futur mangaka !

Pendant le stage, tu apprendras à dessiner des personnages, inventer les tiens, créer des décors en perspective et donner vie à tes histoires.

Tu aimes dessiner et tu es fan de manga ? Viens découvrir comment se créent ces célèbres bandes dessinées japonaises !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 16 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-bd-mangas +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers