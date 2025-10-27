Stage vacances scolaires Cabaret Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires Cabaret Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

L’objectif de cet atelier n’est pas la performance, mais le plaisir : apprendre à se mouvoir avec élégance, apprécier son corps et révéler sa part féminine à travers la danse.

Un moment pour se reconnecter à soi, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Le cours s’articulera autour d’un échauffement en douceur, d’exercices de démarches féminines et élégantes, d’une chorégraphie inspirée de l’univers cabaret .

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-cabaret +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers