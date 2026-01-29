L’objectif de cet atelier n’est pas la performance, mais le plaisir : apprendre à se mouvoir avec élégance, apprécierson corps et révéler sa part féminine à travers la danse

Un moment pour se reconnecter à soi, dans une ambiance conviviale et bienveillante.Le cours s’articulera autour d’un échauffement en douceur, d’exercices de démarches féminines etélégantes, d’une chorégraphie inspirée de l’univers cabaret.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T13:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-cabaret +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



