Stage vacances scolaires « Capoeira » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires « Capoeira » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 23 février 2026.
- Découvrir la capoeira et sa culture,développer coordination, souplesse, équilibre et rythme à bouger, esquiver et interagir avec les autres favoriser la confiance en soi, le respect et l’esprit de groupe.
La capoeira est un art afro-brésilien qui mélange danse, art martial, musique et jeu collectif. Née au Brésil, elle se pratique dans une ambiance dynamique et conviviale, au son des instruments traditionnels (berimbau, pandeiro, chants).
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 17h30
payant
– 26 ans 2,70/heure
+ 26 ans selon QF
inscriptions uniquement sur place
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 15 ans.
Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T15:30:00+02:00;2026-02-23T15:30:00+02:00_2026-02-23T17:30:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T15:30:00+02:00;2026-02-24T15:30:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T15:30:00+02:00;2026-02-25T15:30:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T15:30:00+02:00;2026-02-26T15:30:00+02:00_2026-02-26T17:30:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T15:30:00+02:00;2026-02-27T15:30:00+02:00_2026-02-27T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-capoeira +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/
