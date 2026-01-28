Découvrir la capoeira et sa culture,développer coordination, souplesse, équilibre et rythme à bouger, esquiver et interagir avec les autres favoriser la confiance en soi, le respect et l’esprit de groupe.

La capoeira est un art afro-brésilien qui mélange danse, art martial, musique et jeu collectif. Née au Brésil, elle se pratique dans une ambiance dynamique et conviviale, au son des instruments traditionnels (berimbau, pandeiro, chants).

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h30 à 17h30

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

payant

– 26 ans 2,70/heure

+ 26 ans selon QF

inscriptions uniquement sur place

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T16:30:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T15:30:00+02:00;2026-02-23T15:30:00+02:00_2026-02-23T17:30:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T15:30:00+02:00;2026-02-24T15:30:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T15:30:00+02:00;2026-02-25T15:30:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T15:30:00+02:00;2026-02-26T15:30:00+02:00_2026-02-26T17:30:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T15:30:00+02:00;2026-02-27T15:30:00+02:00_2026-02-27T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-capoeira +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

