Stage vacances scolaires Comédie Musicale Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires Comédie Musicale Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

Pendant 2 heures, les enfants découvriront ou approfondiront leur passion pour le chant, la danse et le jeu théâtral, autour de célèbres extraits de comédies musicales avec une thématique Halloween.

Plonge dans l’univers magique de la comédie musicale ! Ils apprendront des chansons et des chorégraphies, mais aussi à créer leurs propres petites scènes en groupe, développant ainsi leur créativité, leur imagination et leur esprit d’équipe.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T15:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T14:00:00+02:00_2025-10-27T16:00:00+02:00;2025-10-28T14:00:00+02:00_2025-10-28T16:00:00+02:00;2025-10-29T14:00:00+02:00_2025-10-29T16:00:00+02:00;2025-10-30T14:00:00+02:00_2025-10-30T16:00:00+02:00;2025-10-31T14:00:00+02:00_2025-10-31T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-comedie-musicale +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers