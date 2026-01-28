Stage vacances scolaires Comédie Musicale Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

À travers des jeux, des exercices ludiques et des ateliers créatifs, ils apprennent à s’exprimer avec leur corps, utiliser leur voix, prendre confiance en eux, travailler en groupe,

développer la coordination et le sens du rythme,

prendre conscience de leur corps dans l’espace ,gagner en confiance en soi.

Danser, chanter, jouer la comédie : Pendant ce stage, les enfants découvrent l’univers magique de la comédie musicale, un art complet qui mélange le chant, la danse et le théâtre. À travers des jeux, des exercices ludiques et la création d’un petit spectacle, ils développent leur créativité tout en s’amusant.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

– 26 ans 2,70€/heure

+ 26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-comedie-musicale +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

