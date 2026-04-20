Les enfants apprendront des chansons etdes chorégraphies, mais aussi à créer leurs propres petites scènes en groupe, développant ainsi leur créativité, leur imagination et leur esprit d’équipe. Un

moment ludique et artistique, idéal pour s’exprimer et s’amuser ensemble !

Plonge dans l’univers magique de la comédie musicale ! Pendant 2 heures, les enfants découvriront ou approfondiront leur passion pour le chant, la danse et le jeu théâtral, autour de célèbres extraits de comédies musicales.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



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