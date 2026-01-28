Stage vacances scolaires « Crochet » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires « Crochet » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 23 février 2026.
Vous apprendrez les bases du crochet ainsi que la multitude de créations réalisables autour de ce petit « carré de grand-mère » !
Nous vous proposons, que vous soyez débutant·e ou plus confirmé·e, de découvrir le carré granny au crochet.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant
-26 ans 2,70€
+26 ans selon QF
Inscription uniquement sur place.
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-crochet +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers
