Ces petits personnages, accessibles aux débutants et trop mignons, pourront être utiliser en porte clef, doudou ou déco!

Grace à cet atelier débutant ou pas venez vous initier au crochet en famille autour de la réalisation de petits Amigurumis.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



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