Stage vacances scolaires danse contemporaine Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

U N I M A est un collectif de danse proposant des créations pluridisciplinaires où les corps se mêlent et se répondent, pour s’unir et se révéler.

Ce stage de Danse Contemporaine explore ce qui nous relie à nous-même, aux autres, à l’environnement – et façonnons un espace où la force et la fragilité coexistent.

Exploration& Transmission autour de la pièce ERODERE # du collectif U N I M A.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

début : 2025-10-27T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T14:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:00:00+02:00_2025-10-27T13:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T13:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T13:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T13:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-danse-contemporaine +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org