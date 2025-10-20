Stage vacances scolaires Dessin Peinture Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Pas besoin de savoir peindre ou dessiner ! Nous vous proposons de franchir le pas et de découvrir une méthode d’accès facile à la peinture et au dessin. Du matériel à utiliser, des erreurs à ne pas commettre, en passant par des trucs et astuces de professionnels, vous découvrirez une méthode pédagogique qui vous séduira !

Intitulé du stage « Légendes d’automne »



Inspirons nous des couleurs et des légendes

d’automne pour créer des dessins et peintures avec des créatures fantastiques et des paysages mystérieux .

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-dessin-peinture +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers