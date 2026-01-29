Du matériel à utiliser, des erreurs à ne pas commettre, en passant par des trucs et astuces de professionnels, vous découvrirez une méthode pédagogique qui séduira les enfants.

Pas besoin de savoir peindre ou dessiner ! Nous vous proposons de franchir le pas et de découvrir une méthode d’accès facile à la peinture et au dessin.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

-26 ans 2,70€/heure

+26 selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/?filters%5Bstructure%5D=1 +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



