Stage vacances scolaires Karaté Kid Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires Karaté Kid Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 27 octobre 2025.

Une formule originale pour bouger, s’amuser, partager et grandir dans un cadre bienveillant.

Découvre les arts martiaux et leurs valeurs à travers un stage ludique et accessible, que tu sois débutant ou déjà initié. Chaque séance aborde une thématique essentielle : respect, courage, équilibre, entraide, écoute…

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure

Plus de 26 ans : selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T14:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T16:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T13:30:00+02:00_2025-10-27T15:00:00+02:00;2025-10-28T13:30:00+02:00_2025-10-28T15:00:00+02:00;2025-10-29T13:30:00+02:00_2025-10-29T15:00:00+02:00;2025-10-30T13:30:00+02:00_2025-10-30T15:00:00+02:00;2025-10-31T13:30:00+02:00_2025-10-31T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-karate-kid +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers