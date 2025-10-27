Stage vacances scolaires Karaté Kid Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Une formule originale pour bouger, s’amuser, partager et grandir dans un cadre bienveillant.
Découvre les arts martiaux et leurs valeurs à travers un stage ludique et accessible, que tu sois débutant ou déjà initié. Chaque séance aborde une thématique essentielle : respect, courage, équilibre, entraide, écoute…
Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 15h00
payant
Moins de 26 ans : 2,70 euros l’heure
Plus de 26 ans : selon QF
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-karate-kid +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org