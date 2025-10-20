Stage vacances scolaires Linogravure Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires Linogravure Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.

L’atelier est conçu pour vous initier pas à pas à cette technique, vous découvrirez toutes les étapes de la linogravure : du dessin à l’impression, en passant par la gravure et l’encrage. Chaque élève bénéficiera d’un suivi individuel tout au long de l’année.

La linogravure est une technique de gravure dite en « taille d’épargne », inspirée de la gravure sur bois. Elle consiste à graver une plaque de linoléum en retirant les parties qui doivent rester blanches dans l’image laissant les zones en relief recevoir l’encre pour transférer l’image, tel un tampon, sur papier ou textile.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/arts-plastiques/linogravure +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers