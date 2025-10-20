Stage vacances scolaires Poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Selon le groupe constitué, nous apprendrons comment créer des jolis petits monstres,

une tasse ou encore des boîtes, par exemple . Le stage s’adapte à chaque

enfant selon sa créativité, ses envies et ses capacités.

Les stages proposés abordent les techniques de façonnage à la main telle que le pincé, la plaque et le colombin.

Le tournage n’est pas abordé durant ces stages.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-poterie +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers