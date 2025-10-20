Stage vacances scolaires poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.

Venez vous connecter à la terre et développer votre créativité alliant patiente, rigueur et minutie. Vous découvrirez les différentes techniques du modelage .

Modelez, travaillez la matière, donnez lui forme, volume et sens à partir des techniques de travail fondamentale la terre.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
payant

– 26 ans 2€70/ heure

+26 ans selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière  75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-poterie +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org