Stage vacances scolaires Poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 23 février 2026.
Pendant se stage aucun thème ne sera imposé : chaque enfant est libre d’explorer la matière, de laisser place à son imagination et de créer à son propre rythme.
Ce stage permet aux enfants de découvrir le modelage de l’argile à travers les techniques du pincé et du colombin.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
– 26 ans 2,70€
+ 26 ans selon QF
Inscriptions uniquement place
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-poterie +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers
