Stage vacances scolaires Poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires Poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 avril 2026.
Durant cette semaine, les participant·es réalisent une pièce de grande taille, au choix : une théière, un vase, ou une lampe à poser (matériel électrique non fourni).
L’objectif est de prendre le temps de la création, de se concentrer sur le geste et d’entrer en contact avec la matière, dans une approche sensible et progressive du modelage
Ce stage de modelage propose une immersion dans le travail de la terre à travers les techniques du colombin, du pincé et de la plaque, explorées en fonction de l’objet choisi.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 14h00 à 17h00
payant
– 26 ans 2€70/heure
+ 26 ans selon QF
Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/
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